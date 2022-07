0 Facebook Omicidio Willy Monteiro, ergastolo ai fratelli Bianchi: urla e applausi in aula Cronaca 4 Luglio 2022 13:32 Di redazione 1'

Sono stati condannati all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. Applausi in aula durante la lettura della sentenza giudici della Corte di Assise di Frosinone.

Ergastolo ai fratelli Bianchi

Queste le altre condanne: 23 anni di reclusione per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Urla tra gli imputati nel gabbiotto dell’aula una volta portati via dagli agenti della Polizia Penitenziaria. In lacrime, invece, i familiari e gli amici della vittima.