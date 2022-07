0 Facebook Caldo record, quanto dura? L’anticiclone che ferma Caronte arriva a Napoli e in Campania: le date Meteo 4 Luglio 2022 13:47 Di redazione 2'

E’ caldo record in Italia, con livelli che non venivano raggiunti dal 2003. Su quasi tutta la penisola, in questo weekend, si sono raggiunti i 40 gradi. Fino a martedì la situazione dovrebbe rimanere stabile, ma in arrivo ci sono i temporali.

Previsioni Meteo Napoli: dal caldo rovente ai temporali, ecco quando

Secondo i dati dell’Isac-Cnr questo mese di giugno ha raggiunto temperature record. L’intero semestre da gennaio a giugno è stato il più caldo in assoluto. Insomma la situazione è davvero preoccupante. Un caldo tropicale che ha condotto a notti insonni a causa delle temperature minime molto alte rispetto alla media, le stesse che vengono registrate in città come Bangkok. Anche il mare risulta essere decisamente più caldo.

Niente paura, secondo le previsioni di 3bmeteo. com, la situazione potrebbe cambiare: