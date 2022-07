0 Facebook Nuova stretta sul Reddito di cittadinanza, si perde anche rifiutando offerte di lavoro da privati Novità riguardo il tanto discusso Reddito di cittadinanza News 1 Luglio 2022 19:58 Di redazione 1'

Nuova stretta riguardo il Reddito di cittadinanza. Sarà molto più facile perdere il sussidio, come? Per esempio rifiutando un’offerta di lavoro congrua che non sarà passata attraverso i Centri per l’impiego.

Stretta sul Reddito di Cittadinanza: ecco come si potrà perdere il sussidio

Novità riguardo il tanto discusso Reddito di cittadinanza. E’ stato approvato un emendamento spinto dal centrodestra al decreto Aiuti che prevede di calcolare nel computo dei tre ‘no’ massimi anche l’offerta, purché sia congrua, a chiamata diretta da parte dei datori di lavoro privati.

L’emendamento volontà del centrodestra

Invariata la norma sul Reddito di cittadinanza che prevede l’obbligo, per chi lo percepisce, di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro ricevute. Se si rifiuta la proposta da parte del datore di lavoro privato, questo dovrà comunicarlo al Centro per l’impiego che provvederà a far decadere il sussidio. L’emendamento è il frutto delle richieste simili fare da tutti i partiti di centrodestra.