Enorme spavento sulla Statale 268, quella soprannominata ‘del Vesuvio‘. Un violento impatto ha coinvolto 4 auto, 6 persone sono rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 12, in località Nola. L’incidente è avvenuto ieri, venerdì 1 luglio.

Spaventoso incidente stradale nel Napoletano sulla statale 268

Come riporta Cronache della Campania, grande paura per l’incidente che ha coinvolto ben 4 auto, con 6 persone rimaste ferite: sul posto sono intervenute diverse ambulanze, a queste si sono aggiunte anche le forze dell’ordine.

Traffico deviato in direzione Palma Campania

L’intervento delle forze dell’ordine ha fatto deviare per diverso tempo il traffico in direzione uscita Palma Campania. La dinamica del sinistro stradale – che ha creato non pochi disagi alla circolazione delle automobili – è ancora tutto da accertare.