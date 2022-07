0 Facebook Napoli, paura a Fuorigrotta: 22enne spacca prima vetrina del negozio, poi pugnala il titolare Sul posto sono arrivati i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli che hanno prontamente bloccato il ragazzo Cronaca 1 Luglio 2022 12:29 Di redazione 1'

Enorme spavento a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Un uomo, un senzatetto di 22 anni, di origini ghanese, ha prima spaccato la vetrina di un negozio, poi ha pugnalato con una scheggia il titolare dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri.

Tanta paura a via Raffaele Caravaglios, nel quartiere di Fuorigrotta. Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe entrato in un negozio e avrebbe aggredito – senza alcun motivo – il titolare. La follia del ragazzo non si è fermata: è entrato nell’attività commerciale adiacente e avrebbe spaccato la vetrina, poi con un frammento di vetro raccolto, ha pugnalato il titolare ferendolo al gluteo.

Le condizioni del titolare del negozio ferito

Sul posto sono arrivati i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli che hanno prontamente bloccato il ragazzo. Il titolare del negozio è stato portato all’Ospedale San Paolo per le cure mediche del caso. Gli sono stati prescritti 21 giorni di prognosi per ‘ferita da taglio al gluteo sinistro e contusioni multiple per il corpo“.