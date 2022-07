0 Facebook Dramma in circum, 25enne si lancia sotto a un treno e perde la vita: aveva 25 anni Cronaca 1 Luglio 2022 12:06 Di redazione 2'

Un giovane di 25 anni si è tolto la vita lanciandosi sotto un treno della circumvesuviana a San Vitaliano in provincia di Napoli. Come riportato da Teleclub, il giovane era orfano di madre da circa dieci anni.

Tanti i messaggi d’affetto: “Ora sei accanto alla tua dolcissima mamma, volata via anche lei troppo presto“; “Viviamo in un mondo dove tutti guardano ma non vedono, sentono ma non ascoltano. I segnali di frustrazioni sono invisibili a chi non vuol vedere e non vuole ascoltare. R.I.P. ma soprattutto scusaci per non aver potuto far niente“. Di seguito il cordoglio del Presidente dell’Eav Umberto De Gregorio.

Le condoglianze dell’Eav

“Eav – Condoglianze alla famiglia di Antonio, un ragazzo di appena 25 anni che oggi pomeriggio si è lanciato sotto un treno dal marciapiede della stazione di San Vitaliano della vesuviana. Un gesto estremo di disperazione che lascia tutti noi senza parole. Solidarietà umana al capotreno ed al macchinista che hanno subito lo shock di vedere il gesto estremo e repentino del ragazzo senza poter far nulla“.