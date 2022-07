0 Facebook Napoli, due giovani ripresi a fare sesso in strada: il video è virale. “Degrado assoluto!” Cronaca 1 Luglio 2022 13:10 Di redazione 1'

Due ragazzi stesi sulle scale alle spalle della posta centrale di Piazza Matteotti. Per la precisione siamo in via Monteoliveto, di fronte piazzetta Santa Maria la Nova, pieno centro storico di Napoli.

Due giovani hanno un rapporto intimo in strada a Napoli

I due giovani sono stati immortalati in un video mentre hanno avuto un rapporto sessuale. Il tutto incuranti del fatto che stessero in un luogo pubblico, dove passavano auto, scooter e persone. Il filmato ha scatenato l’indignazione dei cittadini.

Il video

Non è chiaro quando sia avvenuto il fatto. L’unica certezza è la viralità che il video ha ottenuto sul web dopo essere stato pubblicato su TikTok.