Torre del Greco, 23enne pagato da pizzeria 20 euro per 7 ore di lavoro: "Ha le bruciature sulle mani" Cronaca 29 Giugno 2022

Ennesimo episodio di sfruttamento sul lavoro tra Napoli e provincia. Sul profilo del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è apparsa una video-denuncia di una ragazza per un suo amico di 23 anni, pagato solo 20 euro per sette ore di lavoro da una pizzeria a Torre del Greco.

Lavora 7 ore in una pizzeria, il proprietario lo paga solo 20 euro

Un ragazzo di 23 anni – come spiegato dalla ragazza protagonista del video – avrebbe lavorato dalle 11 di mattina alle 18:30 del pomeriggio come cameriere di sala. Il ragazzo si sarebbe occupato anche di altre mansioni. Il 23enne sarebbe andato via dalla pizzeria, prima della chiusura senza lavare i piatti. Il gestore della pizzeria avrebbe così pagato il ragazzo con 20 euro per ben 7 ore di lavoro.

“Ha lavato la sala e pure i c***i”

Dalle foto mostrate nella video-denuncia, il ragazzo avrebbe riportato delle bruciature sui palmi della mano per via dei piatti di pizza bollenti che serviva ai tavoli. “Doveva fare il cameriere, ma ha alla fine ha lavato la sala e i c***i“, afferma la donna nel video, “Mettiti vergogna. Non avevi neanche i lavandini per i piatti. Siete degli sfruttatori. Non dite che le persone non vogliono lavorare, non volete pagare” ha concluso la donna.

LA VIDEO DENUNCIA