Cronaca 1 Luglio 2022

Ancora violenza a Napoli, stavolta a Villa Betania a Ponticelli. È stata una notte infernale presso l’ospedale della periferia Est di Napoli. Dalle immagini che ci giungono sembra che il marito di una paziente sia andato in escandescenza ed abbia poi distrutto tutto quello che aveva a portata di mano all’interno del pronto soccorso.

Sfascia pronto soccorso

In particolare pare sia stata sfondata la porta di ingresso del triage. Questi i fatti: verso le ore 1.00 di notte è arrivata un’auto con il clacson suonato al massimo… Dalla vettura è uscito un uomo con in braccio una donna. Quest’ultima è stata immediatamente posta sopra una barella e portata dentro il pronto soccorso dal personale infermieristico.

I fatti

La signora aveva una “crisi isterica post-litigio con compagno” (codice verde) ma nonostante ciò, e data l’assenza di pazienti in attesa (cosa molto rara) ha avuto accesso diretto alle cure. Il marito non ha sopportato l’attesa ed ha spintonato l’infermiere sfondando la porta e distruggendo altri suppellettili!.

Il post su Facebook

Secondo la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“, sono state allertate le forze dell’ordine che in queste ore stanno acquisendo le immagini di video sorveglianza. “Chiediamo che intervenga lo stato, quattro aggressioni in pochi giorni non sono tollerabili, già da tempo si è superata la soglia di tolleranza! O lo stato interviene o saremo pronti a firmare le dimissioni di massa“.