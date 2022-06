0 Facebook Lutto ad Aversa, viene colto da malore improvviso: muore uomo di 45 anni Ettore ha cominciato a sentirsi male mentre si trovava nella sua abitazione in via Sandro Pertini News 30 Giugno 2022 16:39 Di redazione 1'

L’intera comunità di Aversa, nel Casertano piange la scomparsa di Ettore Gianni, architetto molto noto nella zona. Aveva solo 45 anni, a portarlo via un malore improvviso nella giornata di ieri mercoledì 29 giugno. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Lutto ad Aversa, addio ad Ettore Gianni

Ettore ha cominciato a sentirsi male mentre si trovava nella sua abitazione in via Sandro Pertini. I suoi familiari hanno subito segnalato il tutto al 118, ma purtroppo, all’arrivo dei sanitari non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto per via di un arresto cardiaco.

Ettore lascia la compagna e due figli

Enorme lo sconforto nella comunità Aversana. Ettore lascia la compagna Daniela e i due figli Leonardo e Ilaria. Le esequie si sono svolte stamattina, alle 10:00 alla Parrocchia di Santo Spirito di Aversa.