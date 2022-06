0 Facebook “Napoli in festa, finalmente liberi”, la clamorosa iniziativa di una birreria del Vomero contro Insigne A diversi clienti non è piaciuta affatto l'iniziativa della birreria al punto tale di farsi cambiare il sottobicchiere Sport 30 Giugno 2022 16:21 Di Carmine Ubertone 1'

La nuova avventura di Lorenzo Insigne in quel di Toronto è appena iniziata: tanti tifosi del Napoli hanno manifestato il loro malcontento per l’addio dell’ex capitano, mentre altri hanno addirittura gioito.

Birreria del Vomero produce sottobicchiere con scritta contro Insigne

Una nota birreria del Vomero – quartiere di Napoli – ha fatto produrre – come evidenziato dai colleghi di AreaNapoli – dei sottobicchieri con un chiaro messaggio ‘di festa’ per il trasferimento in Canada di Lorenzo Insigne: “Napoli in festa, finalmente liberi“.

C’è chi ha apprezzato l’iniziativa e chi no

Un messaggio che non lascia interpretazioni, disegnato sul sottobicchiere c’è l’immagine di Insigne con la casacca del Toronto. A diversi clienti non è piaciuta affatto l’iniziativa della birreria al punto tale di farsi cambiare il sottobicchiere, altri invece, hanno apprezzato e si sono fatti una grossa risata.

L’IMMAGINE DI AREANAPOLI