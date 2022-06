0 Facebook Si reca dai carabinieri per una denuncia, ma ha una dose di cocaina: prova la fuga e ferisce i militari, arrestato Giorni di cure per i tre carabinieri, 10 a testa, mentre l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari Cronaca 29 Giugno 2022 20:32 Di redazione 2'

Martedì 28 giugno, nel tardo pomeriggio alla stazione dei carabinieri di Castellammare di Stabia si è presentato un uomo per sporgere denuncia. Ad attenderlo il militare di servizio che lo fa sedere. L’uomo apre il borsello per prendere il documento, ma il militare nota qualcosa di strano: nel marsupio vi era un involucro, una dose di sostanza stupefacente.

Al carabiniere è venuto spontaneo chiedere: “Cosa c’è nel cellophane?“, alla domanda si è scatenato il panico. Il 27enne prova la fuga, ma probabilmente si era dimenticato che si trovasse in una stazione dell’Arma. A bloccarlo due militari. L’uomo non si arrende, si dimena, spacca un vaso e prende a calci e pugni i carabinieri che riescono a bloccarlo, a quel punto, il 27enne, mette in bocca l’involucro.

L’uomo sottoposto ai domiciliari

I militari dell’arma allertano subito il 118 che portano l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo. Il 27enne finalmente sputa l’involucro – 2,2 grammi di cocaina – Giorni di cure per i tre carabinieri, 10 a testa, mentre l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari