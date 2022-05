0 Facebook Castellammare di Stabia, tentato agguato tra la folla: ferita una ragazza alle gambe La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale San Leonardo Cronaca 28 Maggio 2022 10:45 Di redazione 1'

Attimi di terrore tra le strade della movida di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Ieri sera, venerdì 27 maggio, intorno alle 22:30, un uomo a bordo di uno scooter ha sparato 4 volte: i proiettili hanno ferito alle gambe una ragazza di 23 anni.

Castellammare, spari tra la folla: ferita 23enne

A piazza Giovanni XXIII, tra la folla della movida stabiese, scene di follia: il killer sarebbe arrivato da solo, in sella ad un scooter e avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco scatenando il panico. L’obiettivo si sarebbe accorto giusto in tempo di esser finito nel mirino e sarebbe riuscito a scappare. Tuttavia, uno dei proiettili vaganti, ha colpito una ragazza di 23 anni che – come ricostruito dagli agenti – stava aspettando il fidanzato.

Le condizioni della ragazza

Sul posto sono accorsi i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia. La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale San Leonardo dove è ricoverata in prognosi riservata. Fortunatamente, la 23enne non è in pericolo di vita.