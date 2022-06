0 Facebook Piedimonte Matese, è morto Paolo Altebelli: venne investito da un furgone Il 40enne arrivò in ospedale già in condizioni critiche, dopo circa 10 giorni di agonia, il suo cuore ha smesso di battere Cronaca 29 Giugno 2022 21:10 Di redazione 1'

E’ deceduto, purtroppo, Paolo Altebelli, il 40enne investito a Piedimonte Matese, nel Casertano, da un pik-up: l’uomo ha perso la vita nel giorno del suo onomastico, mercoledì 29 giugno. Paolo è stato investito nel piazzale di una ditta dove si trovava per alcune commissioni.

Il 40enne arrivò in ospedale già in condizioni critiche, dopo circa 10 giorni di agonia, il suo cuore ha smesso di battere. I medici hanno provato la qualunque pur di salvarlo, ma purtroppo non ci sono riusciti.

I messaggi di cordoglio

Con tutta probabilità, il magistrato di turno, disporrà il sequestro della salma per gli accertamenti legali. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Paolo, tra cui quello di un familiare: “San Paolo ha voluto accanto a se un altro angelo”