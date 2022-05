0 Facebook Castellammare di Stabia, studente in Erasmus aggredito sul lungomare: volevano rapinarlo Il 20enne ha riportato un trauma cranico, non grave, ma che necessita di osservazione Cronaca 4 Maggio 2022 14:01 Di redazione 2'

Un brutto episodio di criminalità è accaduto a Napoli, precisamente a Castellammare di Stabia. Lunedì sera, 2 maggio, un ventenne spagnolo ha subito un tentativo di rapina mentre passeggiava con dei colleghi per il lungomare stabiese.

Lunedì sera, a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, all’altezza della Villa Comunale, uno studente di 20 anni spagnolo, in Erasmus in città, ha subito un tentativo di rapina. Il ragazzo stava passeggiando con dei colleghi, quando all’improvviso due uomini l’hanno sorpreso colpendolo, probabilmente, con un casco alla testa. I malviventi sono stati messi in fuga dalle grida dei colleghi del 20enne.

Le condizioni dello studente

Lo studente, in Erasmus, ha riportato alcune ferite: è stato quindi immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. I medici hanno deciso poi di trasferirlo al reparto di neurochirurgia dell’Ospedale del Mare. Il 20enne ha riportato un trauma cranico, non grave, ma che necessita di osservazione. Sull’aggressione sono a lavoro gli agenti del commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia.

Il commento di Borrelli

Su quanto accaduto a Castellammare di Stabia, ha voluto dire la sua il consigliere regionale dei ‘Verdi‘ Francesco Emilio Borrelli con un post su Facebook: “Ancora violenza e criminalità nelle nostre strade. Ancora una volta a farne le spese sono gli studenti in visita. È un argomento che va affrontato molto seriamente, il Prefetto deve intervenire, serve più prevenzione per questi crimini e maggiore tutela dei cittadini e dei visitatori”.