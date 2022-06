0 Facebook Dramma a Caivano, uomo ritrovato senza vita in strada: in corso le indagini Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo Cronaca 28 Giugno 2022 19:46 Di redazione 1'

Vero e proprio dramma nella serata di ieri, lunedì 27 giugno a Caivano, nel Napoletano. Ritrovato il corpo senza vita di un uomo. A riportare la notizia è Il Giornale di Caivano.

Dramma a Caivano, trovato cadavere in strada

Ieri sera, in via Fossa del Lupo, nel rione Bronx, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo: alcuni residenti l’avevano visto disteso sul suolo mentre aveva problemi di respirazione. Immediata la segnalazione al 118.

Indagini in corso

Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, le sue condizioni sin dal primo momento erano troppo gravi. Indagini in corso da parte dei carabinieri: sono tutte da chiarire le cause che hanno portato alla morte dell’uomo.