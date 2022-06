0 Facebook Vacanza da incubo per Marco Verratti: è stato derubato per oltre 3mln di euro in vacanza a Ibiza Il centrocampista è stato vittima di un furto record a Ibiza all'interno della villa in cui sta alloggiando Cronaca 28 Giugno 2022 19:28 Di redazione 1'

Vacanza da incubo per Marco Verratti, calciatore del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana. Il centrocampista è stato vittima di un furto record a Ibiza all’interno della villa in cui sta alloggiando.

La villa dove risiede Marco Verratti, assieme alla moglie, è situata nel Municipio di San Josep, nella zona di Cala Jondal. La lussuosa dimora appartiene a Ronaldo ‘Il fenomeno’.

Come spiega il Diario de Ibiza, nella serata di domenica 26 giugno, alcuni ladri sarebbero entrati nella villa, approfittando dell’assenza di Verratti rubando gioielli e denaro in contanti per un bottino da circa tre milioni di euro.

Paura tra vip e calciatori

Marco Verratti ha regolarmente denunciato il furto ieri mattina: sono in corso le indagini, ma ora c’è tanta preoccupazione in zona per ulteriori possibili furti. In questo periodo dell’anno sull’isola spagnola ci sono tanti calciatori e vip, tutti molto ricchi.