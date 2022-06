0 Facebook Record di presenze per Errico Porzio al Napoli Pizza Village: è il primo con quasi 7000 pizze vendute Mangiare a Napoli 27 Giugno 2022 15:38 Di redazione 1'

E’ record assoluto di presenze per Errico Porzio al Napoli Pizza Village. Il noto pizzaiolo napoletano, famoso non solo per le sue pizze, ma anche per il suo ruolo social è risultato il più apprezzato di tutti. Al suo stand sono state vendute quasi 7000 pizze.

Errico Porzio vince il Napoli Pizza Village: a lui il primo posto

Errico Porzio ha vinto vendendo ben 6763 pizze, il secondo ne ha vendute quasi 2500 in meno. Insomma un trionfo senza storia per il pizzaiolo che ha lanciato lo slogan #saddasapefa, criticato la pizza dello chef Carlo Cracco e poi quella di Flavio Briatore.

Un successo, quello di Errico Prozio, confermato dai tantissimi suoi sostenitori che lo hanno seguito in tutte le aperture delle pizzerie e anche al Pizza Village. Un talento artistico, ma anche imprenditoriale oltre che social, che ha condotto il pizzaiolo ad aprire locali a Soccavo, al Vomero, Aversa e poi a Salerno, infine Roma dove ha aperto lo scorso 8 giugno, nella zona dell’Arco di Travertino, in via Tuscolana 638, il locale “Al SolitoPorzio di Errico” .