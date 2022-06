0 Facebook “Bud Spencer era mio padre, ho chiesto il riconoscimento di paternità”: Carlotta Rossi rivela il retroscena Spettacolo 27 Giugno 2022 17:54 Di redazione 2'

“Sono la figlia di Bud Spencer”, con queste parole Carlotta Rossi ha deciso di rivelare di essere la figlia dell’attore scomparso. Si è rivolta al Tribunale di Roma per il riconoscimento di paternità e il risarcimento danno. Nel suo libro ” A Memoria” ha scritto che il padre è Bud Spencer, scomparso lo scorso 27 giugno 2016.

La donna, intervistata dal Corriere della Sera, ha spiegato come mai ha preso la decisione sei anni dopo la morte di Bud Spencer. La 46enne vive a Londra, fa la Producer e ha due figlie. Nel libro spiega che Carlo Pedersoli ha pagato il suo mantenimento, la scuola, l’Università e le vacanze. Un legame non vero infatti non aveva nemmeno il numero del padre, ma era lui a chiamare. Alla morte della mamma poi la decisione di chiamare il figlio di Bus Spencer, Giuseppe Pedersoli.

Alla sua morte non ha partecipato ai funerali, ma ha presenziato al Campidoglio insieme a tutti i fan dell’attore, facendo la fila per l’ultimo saluto, proprio come gli altri.