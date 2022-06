0 Facebook Pazzo meteo a Napoli, domani si sfiorano i 40 gradi poi picchiata di temperature e temporali News 27 Giugno 2022 14:29 Di redazione 1'

Pazzo meteo a Napoli nei morissimi giorni, prima si sfioreranno i 40 gradi e poi è previsto un netto peggioramento. Un luglio decisamente estremo, secondo quanto prevedono i meteorologi che porterà a passare da temperature roventi a momenti decisamente non estivi.

Meteo: Napoli da bollino rosso martedì e mercoledì

Secondo le previsioni un’ondata di calore ha investito l’Italia. Le città più calde sono Napoli e Roma ma domani il picco arriverà con ben 19 città in rosso. E’ quanto si legge nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Domani saranno in allarme rosso Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Per dopodomani invece ci saranno anche Ancona, Bari, Bologna, Catania, Messina, Pescara e Viterbo. A Napoli si percepiranno ben 39 gradi.

I meteorologi però parlano dell’estate più calda di sempre, ma avvertono che nella seconda metà di luglio una vasta depressione scandinava darà vita a fenomeni estremi di e temporali, grandinate e bombe d’acqua improvvise.