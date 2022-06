0 Facebook Addio a un Posto al Sole, personaggio storico lascia la soap: “Ma allora è vero che muore” L’attrice risponde Spettacolo 27 Giugno 2022 18:27 Di Fabiana Coppola 1'

Sono ormai giorni che gira ala voce sul web dell’addio a Un Posto al Sole di un personaggio storico. Essendo la serie di Rai tre una delle più longeve della tv italiana, siamo abituati a veder personaggi che escono di scena, altri che entrano o grandi ritorni, ma anche grandi addi come in questo caso.

Addio a Patrizio Rispo a Un posto al Sole?

A lasciare la soap napoletana sarebbe Patrizio Rispo ovvero il portiere Raffaele Giordano di Palazzo Palladini! Nella serie, una sua amicizia con una donna, Elvira, mette in pericolo non solo al sua vita, ma anche quella dei suoi cari. Ma da dove nasce la voce dell’addio? In uno scambio di commenti tra l’attrice e un fan è emerso questo dettaglio. “Raffaele muore?”, scrive il Fano e l’attrice avrebbe risposto in maniera vaga.

Sappiamo che per contratto ovviamente gli attori non possono fare spoiler. Al momento quindi la notizia non può essere ritenuta vera, ma non è stata nemmeno smentita dal diretto interessato.