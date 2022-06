0 Facebook Bologna, lasciano la figlia di 3 anni chiusa in auto e fanno il picnic: genitori denunciati Alcuni passanti si sono accorti di quanto stesse accadendo Cronaca 27 Giugno 2022 18:44 Di Carmine Ubertone 1'

Desta scalpore quanto accaduto ieri, domenica 26 giugno a Bologna: due genitori sono stati denunciati per abbandono di minori. Hanno lasciato la figlia, di 3 anni, in auto al caldo, mentre loro andavano a fare un pic-nic.

Bimba di 3 anni abbandonata in auto mentre i genitori fanno un pic-nic

I due genitori, nel parco di Villa Ghigi, sui colli bolognesi, hanno lasciato la piccola in auto, nonostante il gran caldo di questi giorni, intorno alle 13,30. Alcuni passanti si sono accorti di quanto stesse accadendo: hanno sentito la bimba piangere mentre era chiusa in auto ferma all’area di sosta di via di Gabidola.

La giustificazione dei genitori

Dopo la segnalazione dei passanti, ecco l’arrivo del 112: i genitori sono arrivati poco dopo. Ai carabinieri, i due, hanno raccontato di aver lasciato la figlia in auto per non svegliarla, dato che al loro arrivo dormiva. Poi hanno aggiunto che la bambina era sotto controllo. Fortunatamente, la piccola, non ha riportato alcuna conseguenza.