0 Facebook Meteo, stop al super caldo: 10 gradi meno in solo un giorno, quando arriva il freddo Meteo 26 Giugno 2022 18:04 Di redazione 1'

E’ appena passato un giorno e già non ne possiamo più di questo caldo asfissiante. Saranno tre giorni infuocati, come previsto anche dall’allerta della Protezione Civile, per cui le temperature sfioreranno i 40 gradi e ci darà tanta afa.

I prossimi giorni saranno caratterizzati da caldo torrido e punte di 45 gradi in alcune regioni, ma come riporta il Meteo di Giuliacci: “Già martedì 5 luglio il Nord potrebbe andare incontro di una sensibile attenuazione del caldo, ma è soprattutto nei giorni successivi che gli italiani potrebbero godere di una piacevole rinfrescata: mercoledì 6 le temperature dovrebbero calare sensibilmente in gran parte del Centro-Nord e nella giornata di giovedì è attesa una decisa attenuazione del caldo anche al Sud”.

Gli esperti 3bmeteo hanno parlato del flusso di instabilità dovrebbe arrivare tra l’1 e il 2 luglio. Caronte sarà solo un ricordo. “A godere maggiormente del ridimensionamento del caldo sarebbero le regioni settentrionali e del medio versante adriatico, con temperature che in molte località potrebbero scendere anche al di sotto delle medie stagionali, con un brusco abbassamento anche di 8-10 gradi nell’arco di 24-48 ore”.