Belen Rodriguez su tutte le furie, Antonino Spinalbese e le critiche: "Non ci sto, queste cose sono solo parole" Spettacolo 26 Giugno 2022

Belen Rodriguez è apparsa turbata dopo l’intervista fiume rilasciata dall’ex compagno, Antonino Spinalbese. L’argentina pare non abbia gradito le parole dello spezzino che sostanzialmente la accuserebbe di non essersi troppo concentrata sulla loro famiglia. Su Stefano De Martino invece dichiara “Spero che duri per i bambini, non possiamo più sbagliare”, facendo intendere che critica l’atteggiamento dell’ex.

Insomma Belen ha risposto pubblicando un suo selfie, tra l’altro criticassimo perché sta male in posa non sembra nemmeno lei, e ha voluto precisare:”Blablabla, blablabla e ancora blablabla” accompagnata da una faccia che rimette.

A onor del vero il merito di questa riposta potrebbe anche non essere l’intervista di Anonintoni infatti lei non ha specificato cosa l’abbia infastidita in particolare e in questi giorni si è parlato di un suo possibile abbandono di Mediaset per Discovery