0 Facebook Amedeo assaggia la pizza di Briatore: “Un incubo, avevo chiesto una pizza non una piadina” News 26 Giugno 2022 17:44 Di Fabiana Coppola 2'

Come spegnere una polemica? Ma con l’ironia. Ci ha pensato Amedeo Palumbo, attore e star di Food Napoli e Vocedinapoli.it, a placare gli animi andando a mangiare una pizza al “Crazy Pizza” di Flavi Briatore, in compagnia del fedele direttore. I due hanno assaggiato la famosa pizza con il Pata Negra, uno dei prosciutti più cari al mondo, una pizza al salmone e la classica margherita. Risultato? Beh non proprio quello che si aspettavano.

In poche parole la pizza che viene venduta a caro prezzo dal locare di Flavio Briatore non è pizza. Lo stesso Amedeo ritiene un “incubo” il costo di qualcosa che pizza non è. Ben 65 euro per gustare quella con il famoso prosciutto! Un prodotto che somiglia più a un cracker o una piadina, una sorta di sfoglia croccante con sopra ingredienti che, saranno anche di qualità, ma non sembrano affatto invitanti.

La recensione del duo comico è però molto onesta: “Non toccateci la pizza, ma dobbiamo dire che, per onestà intellettuale, è meglio la sua che quella di Cracco! Come pizza, come viene intesa nel mondo non era nemmeno male, ma niente a che vedere ovviamente con la pizza napoletana. Il locale di Briatore ha uno Taff di alto livello e ci complimentiamo con direttore e direttrice e tutto il personale eccezionale“. Insomma bene, ma non benissimo, basta che non si parli di pizza napoletana!