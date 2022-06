0 Facebook Giugliano, paura nella notte: esplode bomba davanti all’ingresso della banca Importanti danni alla porta di accesso per via della forte deflagrazione Cronaca 24 Giugno 2022 09:57 Di redazione 1'

Grandissimo spavento nella notte a Giugliano, nel Napoletano. Intorno alle 4, esplosa una bomba innanzi all’ingresso dell’istituto bancario Mps di via Aniello Palumbo. Importanti danni alla porta di accesso per via della forte deflagrazione.

Giugliano, bomba esplode nella notte: indagini in corso

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti sul posto per capire l’entità del danno e avviare le indagini del caso. I militari dell’arma stanno vagliando le immagini delle telecamere di video sorveglianza per risalire all’identità dei malviventi.

Colpo fallito e malviventi in fuga

I rapinatori, fortunatamente, non sono riusciti ad entrare all’interno dell’istituto bancario Mps di via Aniello Palumbo per portare via i soldi. Colpo fallito, malviventi dati alla fuga senza bottino e grosso spavento per tutti gli abitanti di Giugliano