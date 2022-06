0 Facebook Concettina ai Tre Santi: “prezzi altissimi” per la pizza alla Sanità: una Margherita costa 12 euro! Cultura 24 Giugno 2022 14:46 Di redazione 3'

E’ l’argomento della settimana, quello della pizza napoletana. Tutto nasce dalla polemica suscitata da Flavio Briatore che, dopo esser stato preso di mira da diversi pizzaioli di Napoli, ha deciso di pubblicare un video in cui spiega perché le sue pizze costano tanto. La sua catena “Crazy Pizza” vende il prodotto a costi decisamente alti, a detta sua. per l’altissima qualità delle materie prime utilizzate. L’imprenditore si è chiesto come facessero invece i pizzaioli partenopei a vederla a 4 euro. Un dibattito che non finisce però qui.

Il popolo napoletano, sentitosi toccato e offeso nella dignità, perché hanno toccato la pizza, è sceso in campo contro Briatore e guidato dai soliti noti: Gino Sorbillo, noto pizzaiolo molto social e spesso presente anche in tv, in primis. Tutti contro l’imprenditore e “la pizza con Pata Negra a 60 euro”. Insomma tutti pronti a lottare per la pizza napoletana verace che deve e può costare 4 euro perché creata con materie non costose: farina, acqua, lievito e pomodoro sostanzialmente. Ma è davvero così? La pizza a Napoli costa davvero poco? Tutti la vendono a 4 euro? Sarete stupiti nel sapere che non è proprio così!

Quanto costa la pizza da Concettina ai Tre Santi?

Ci siamo informati su una delle pizzerie più famose di Napoli, ovvero quella di Concettina ai Tre Santi, alla Sanità. La pizza di Ciro Oliva, pizzaiolo napoletano che proviene da una famiglia che da generazioni fa la pizza nei quartieri popolari della città, ha un prezzo che non possiamo di certo ritenere popolare. Il suo menù? Vi diciamo che solo la Margherita, ovvero quella che insieme alla Marinara è solitamente la più economica, costa 12 euro. Per le altre pizze il menù è tutto una sorpresa. Pizze Il Sole della Sanita 14,00 €Pizza Costiera 14,00 €; Pizza San Gennaro 14,00 €. Insomma non c’è nemmeno l’ombra del prodotto popolare a 4 euro!

I commenti dei clienti alla pizzeria di Ciro Oliva

Su Tripadvisor i clienti non sono di certo “gentili” nel commentare le pizze di Ciro Oliva. Riportiamo solo alcuni dei commenti. “Too expensive!!!!!!!!!!!! Troppo cari!!!!!!!!!!!! Un locale per … acchiappare turisti. Non lo consiglio. I camerieri servono quello che vogliono loro, ignorano le richieste dei clienti. Il cibo non è così buono… Pollice verso il basso” e ancora: “Una pizza margherita 12 euro più 2,50 euro per il coperto mangiando sul caratteristico tavolo di marmo mi sembra quasi un furto. Prodotto buono e personale professionale, ma ripeto 12 euro una margherita a Napoli assolutamente NO.”. E gli altri commenti non hanno un tenore diverso insomma e bocciano il costo per un locale alla Sanità!

La polemica con Giuseppe Vesi

Se la pizza napoletana è un prodotto popolare può mai costare 12 euro? Lo stesso Ciro Oliva, dopo la partecipazione al programma”4 ristoranti” di Alessandro Borghese, criticò la vittoria di Giuseppe Vesi. All’epoca criticava chi aveva nel menù delle pizze che costavano 10 euro, come appunta quella gourmet di Vesi. Cosa è successo negli anni, il pizzaiolo ha cambiato idea?