Antonino Spinalbese ha tradito Belen Rodriguez? La risposta spiazza tutti: “Come faccio a dirlo, chi direbbe di sì”

Si è parlato per tantissimo tempo della rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Tra i due un cosiddetto fuoco di paglia che però ha dato vita a una figlia, la piccola Luna Marì nata meno di un anno fa. Sui motivi della fine dell’amore non ci sono mai state spiegazioni ufficiali anche se, qualche giorno fa, l’ex hairstylist ha dato qualche spiegazione in più.

Antonino Spinalbese ha tradito Belen Rodriguez?

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’ex compagno dell’argentina, ha parlato di obiettivi di vita diversi. Si capisce in pratica che lui era più improntato alla famiglia e al voler costruire qualcosa di stabile per la bambina. Belen voleva che lui pensasse anche al lavoro, proprio come faceva lei, ritornata solo dopo 12 giorni alla conduzione di Tu sì qui Vales. Insomma bite diverse che hanno portato alla rottura.

Ma, non è mancata, la domanda sul tradimento dato che per molto tempo di è parlato di un flirt dello spezzino con una donna dello spettacolo. alla domanda diretta, Spinalbese ha risposto: “”Chi risponderebbe sì a questa domanda?. Che io sappia no”.