Si vedono alcune persone allontanarsi impaurite, dei turisti letteralmente a bocca aperta. Nel frattempo in due se le davano di santa ragione, usando anche sedie e tavolini. Uno è poi finito a terra ed è stato colpito a calci e pugni da un terzo uomo intervenuto nel litigio. Tutto ciò è accaduto in pieno giorno nella centralissima via dei Tribunali a Napoli. A denunciare i fatti la pagina Facebook ‘Comitato vivibilità cittadina‘.

Rissa nel centro storico

“Laddove non ci sono regole ognuno impone la sua regola e finisce sempre per vincere il più forte. Questo gravissimo fatto è accaduto in via tribunali in pieno giorno…non si esclude che la ragione sia connessa all’accaparramento degli spazi pubblici visto l’ingolfamento che ormai si registra in tutta Via Tribunali di tavoli, tavolini e suppellettili di vario genere e natura“.

Il video sui social