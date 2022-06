0 Facebook Attore scippato dell’orologio di 39mila euro a Napoli, il Comune gliene regala uno in plastica Cronaca 23 Giugno 2022 10:49 Di redazione 1'

L’attore francese Daniel Auteuil è stato scippato lo scorso lunedì in taxi a Napoli. Aveva un orologio di ben 39mila euro al polso ovvero un Patek Philippe. Presente a Napoli per uno spettacolo al Teatro Mercadante l’artista ha subito danno e beffa. Il Comune di Napoli infatti, attraverso l’assessore al turismo Terra Armato, gli ha regalato un orologio Swatch dal valore di 100 euro.

L’uomo, 72 anni, è stato scippato in taxi in via Marina. Il Comune di Napoli ha deciso di reagire in questo modo sostenendo che è solo un modo per abbracciare e ringraziare l’attore famoso oltralpe.

L’attore non ha commentato nessuno dei due gesti, ovvero il furto e il regalo, ma tantissimi napoletani, come anche il sindaco Manfredi, hanno espresso solidarietà nei suoi confronti.