Napoli, scippato il famoso attore francese Daniel Auteuil: sottratto orologio da 39mila euro Cronaca 21 Giugno 2022

L’attore francese Daniel Auteuil, a Napoli per uno spettacolo al Teatro Mercadante, è stato scippato. L’uomo, 72 anni, tra i principali volti del cinema d’oltralpe, era in un taxi a via Nuova Marina quando è stato avvicinato da due uomini che gli hanno sottratto un orologio prezioso di circa 39mila euro.

Brutta disavventura per Daniel Auteuil: l’attore francese è stato scippato a Napoli di un orologio prezioso, un Patek Philippe del valore di circa 39mila euro. L’uomo – secondo le prime ricostruzioni – è stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter che gli hanno rubato l’accessorio.

Indagini in corso

L’attore ha denunciato l’accaduto alla Questura di Napoli in via Medina. Le indagini, affidate alla Polizia di Stato – sono in corso: è caccia aperta ai malviventi. Non si esclude la possibilità di ricorrere alle immagini delle telecamere di video-sorveglianza.