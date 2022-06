0 Facebook Tragico schianto sull’A14: padre e figlio napoletani muoiono assieme nell’incidente Il drammatico sinistro è avvenuto ieri, domenica 19 giugno, sull'A14 nel tratto tra Fano e Marotta Cronaca 20 Giugno 2022 09:39 Di redazione 2'

Ennesimo tragico incidente stradale. Questa volta, a perdere la vita, sono Michele e Giovanni Ascione, padre e figlio di origine napoletane. Il drammatico sinistro è avvenuto ieri, domenica 19 giugno, sull’A14 nel tratto tra Fano e Marotta.

Drammatico incidente sull’A14: perdono la vita padre e figlio

Michele e Giovanni Ascione, 56 e 32 anni, lavoravano nel settore della nautica ed erano titolari di una piccola impresa artigiana. Si erano messi in viaggio per lavoro, assieme ad una terza persona, a bordo della loro Lancia Y con destinazione Senigallia.

In prossimità del casello autostradale di Marotta-Mandolfo, la loro vettura si è scontrata contro una Toyota Yaris che camminava nel medesimo senso di marcia.

La Yaris ha tamponato l’auto che la precedeva e la Lancia è finita per capovolgersi più volte invadendo la corsia di sorpasso. Per via del violento urto, Michele e Giovanni sono finiti fuori dalla vettura piombando sull’asfalto: i due sono purtroppo morti sul colpo.

In gravi condizioni il terzo passeggero

E’ in condizioni molto gravi il terzo passeggero, anche lui originario di Napoli e dipendente dell’azienda di padre e figlio.

In prognosi riservata la donna alla guida della Yaris ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano e i mezzi di soccorso del 118. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.