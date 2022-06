0 Facebook La lotta contro la malattia e il valzer degli ospedali: Elena non ce l’ha fatta. Addio alla giovane prof Cronaca 20 Giugno 2022 22:11 Di redazione 1'

Ha lottato fino alla fine come una leonessa. Purtroppo la malattia ha avuto il sopravvento. Elena D’Aniello, giovane professoressa 41enne, ha perso la vita. Lacrime e dolore a Mugnano, località dell’area Nord in provincia di Napoli.

È morta Elena D’Aniello

La donna era stata ricoverata prima all’ospedale Moscati di Avellino, poi al Monaldi di Napoli ed infine a Boscotrecase. Secondo quanto riportato da Teleclub, ha insegnato a Mugnano, Marigliano e Nola. I funerali si sono tenuti a Cicciano.

I messaggi d’affetto

“Il Preside, i docenti, il personale, gli alunni, in particolare il corso R, dell’Istituto Illuminato Cirino si unisce al dolore della famiglia D’Aniello-Casoria per la scomparsa della cara e Dolce Professoressa Elena. Che tu possa riposare in pace, resterai nei nostri cuori“.