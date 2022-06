0 Facebook Incidente stradale per Stash e I the Kolors: “Un camion stava andando contromano” Cronaca 17 Giugno 2022 15:47 Di redazione 1'

Tragedia sfiorata per i The Kolors, invece. Il gruppo è stato vittima di uno schianto mentre si trovava in viaggio verso Venafro, in provincia di Salerno.

A riportare la notizia è Stash, frontman della band, che si Instagram ha scritto:

“Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male», ha quindi concluso il leader del gruppo.

Solo un brutto spavento, per fortuna, per il leader del gruppo e giudice di Amici.