Come Martina ha ucciso la piccola Elena: "Vieni ti dò il budino e ti faccio vedere i cartoni", poi l'ha finita Cronaca 16 Giugno 2022

Sono terribili gli ultimi momenti di vita di Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa dalla mamma nel Catanese. L’orrore avvenuto subito dopo aver preso la bambina all’asilo, dove la nonna l’aveva accompagnata al mattino.

Omicidio Elena Del Pozzo: la mamma le aveva promesso budino e cartoni

L’ha accoltellata alla schiena, dopo averla porta alla casa con la promessa di darle un budino fa mangiare e di farle vedere i cartoni, come riporta il Corriere della Sera. All’apparenza, secondo vicini e maestre, Martina Patti era una splendida mamma e dalla bambina non era mai trascorso nulla che potesse far presagire l’atroce delitto.

Per gli inquirenti invece la donna aveva pianificato tutto. Era ossessionata dal fatto che la nuova compagna del padre della bambina potesse avere un legame con lei e così ha deciso di uccidere la figlia, e di seppellire il suo corpo. Sul luogo del delitto e l’occultamento di cadavere ci sono ancora in corso indagini per capire se la donna abbia fatto tutto da sola o se sia stata aiutata da qualcuno. Martina sostiene di aver ucciso la figlia nel luogo in cui è stata ritrovata mentre per i militari dell’Arma, la bambina è stata uccisa in casa e poi portata lì.

Presto Martina sarà sottoposta a visita psichiatrica. In base a quanto emergerà verrà deciso se chiedere una perizia formale per capire se al momento del delitto era capace di intendere e di volere.