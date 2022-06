0 Facebook La Tik Toker Rita De Crescenzo apre un negozio nel cuore di Napoli: “Svergognata” News 13 Giugno 2022 11:42 Di redazione 1'

Un negozio di abbigliamento e accessori nel cuore di Napoli: la star di Tik Tok Rita De Crescenzo ha deciso di aprire – tra pochi giorni – un attività commerciale proprio nel centro nevralgico della città.

Rita De Crescenzo registra il suo marchio e apre un negozio a Napoli

Di tutto e di più: dai profumi, ai diari, passando per le cover dei cellulari agli zaini con tanto di foto. Il tutto contraddistinto dal marchio ‘Svergognata‘. La star di Tik Tok Rita De Crescenzo continua a far parlare di se lanciandosi nel mondo del merchandising.

Dove trovare il negozio di Rita De Crescenzo?

La star di Tik Tok aprirà il suo negozio tra pochi giorni in via Benedetto Cairoli, a Napoli, al corso Garibaldi. Un piccolo locale dove sarà possibile acquistare di tutto. La De Crescenzo ha registrato il suo marchio ‘Svergognata‘, i prodotti però saranno a tiratura limitata: chi vuole comprarli dovrà fare in fretta.

