E' morto Cosimo Di Lauro: il boss di Secondigliano è deceduto in carcere Cronaca 13 Giugno 2022

Il boss Cosimo Di Lauro è morto in prima mattinata di oggi lunedì 13 giugno al carcere di Milano Opera dove era detenuto dal 2005 al carcere duro. Alle 7.10 la comunicazione all’avvocato difensore Saverio Senese: “Il suo assistito è deceduto“.

Cosimo Di Lauro aveva 49 anni ed era recluso per 416 bis e omicidio. Ancora ignote le cause del decesso. La difesa aveva chiesto svariate volte una perizia su Di Lauro per turbe psichiche sospette.

Il personaggio di Cosimo Di Lauro, figlio di Paolo di Lauro, alias ‘Ciruzzo o milionario‘, uno degli esponenti criminali massimi dell’area Nord di Napoli, nonché capo del cartello di Scampia e Secondigliano, aveva ispirato il personaggio di Genny Savastano nella serie di grande successo ‘Gomorra‘.