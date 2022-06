0 Facebook Attenzione alla ‘Banda della Zoccola’, ladri in azione sull’Asse Mediano: “Agiscono in questo modo” Cronaca 11 Giugno 2022 16:02 Di redazione 1'

Una banda che ha un complice ‘particolare’, ovvero un topo. Esatto, proprio il roditore suo malgrado è diventato lo strumento principale per un collettivo di malviventi utile a compiere le loro rapine indisturbati non senza provocare grandi pericoli.

La banda della zoccola

Come riportato da Internapoli, non è un caso che per questo loro modus operandi il gruppo sia stato denominato ‘La banda della zoccola‘. In pratica i rapinatori gettano il ratto vivo all’interno di un‘automobile sulle quali hanno messo gli occhi e che ha ovviamente il finestrino aperto.

Come agiscono

L’animale impazzisce e di conseguenza manda nel panico le persone che sono all’interno della vettura. Il conducente, se non causa incidenti, si ferma ed esce per trovare e scacciare il topo, ma nel frattempo uno dei ladri entra nell’auto e la porta via. Alcune segnalazioni sono arrivate dal tratto della circumvallazione tra Mugnano e Melito.