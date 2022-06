0 Facebook Stefano De Martino alla festa abbraccia la ragazza, Belen non c’è e sbotta: “La verità è questa” Spettacolo 10 Giugno 2022 10:39 Di redazione 2'

Stefano De Martino ballerino, anima della festa e dj per il compleanno di Adele. Il conduttore napoletano si mostra al fianco della bellissima mora vestita di bianco per il party mentre Belen Rodriguez è a casa. aMilano con Santiago e Luna Marì, o così pare dalle stories su Instagram. Come mai?

Al maxi party per Adele De Martino la sorellina di Stefano, è grande assente Belen Rodriguez. La ragazza aha festeggiato i 28 anni con i fratelli e i suoi amici e non sono mancati gli ospiti d’onore, Non pervenuta la showgirl argentina.

Festa Adele De Martino: c’è Stefano, ma manca Belen Rodriguez

Il conduttore napoletano ama profondamente l a famiglia d’origine: i genitori, la sorella e il fratello Davide e spesso si ritrova con loro per festeggiare. Lui è approdato a Napoli per poter assistere alla festa di compleanno organizzata dalla sorella. “Vi ho voluti tutti qui questa sera perché siete le mie persone. Non mi interessava fare numero”, ha spiegato Adelaide. “Ti amo”, scrive il fratello su Instagram. Intanto la Rodriguez scrive uno trano messaggio pubblicando una canzone di Jovanotti corredata da queste parole: “Buona notte con delle verità“. Il primo litigio dopo la ritrovata unione o semplicemente un’assenza dovuta ai suoi impegni?