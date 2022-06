0 Facebook Rapina a mano armata in banca a Salerno, ladro con parrucca scappa con il bottino da 100mila euro Cronaca 9 Giugno 2022 14:36 Di redazione 1'

Un uomo sui 35/40 anni, camuffato forza forse da una parrucca, armato di pistola (non si sa se vera o finta), è entrato questa mattina nella filiale della Banca Campania Centro, in via Trento a Salerno, e si è fatto consegnare un plico con dei soldi per poi allontanarsi a piedi.

Rapina a mano armata in banca a Salerno

Il bottino è di centomila euro. Nessuna persona è rimasta ferita. All’interno della banca erano presenti solo due dipendenti e il direttore. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile che indaga con la Scientifica per i rilievi del caso.