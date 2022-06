0 Facebook Trema l’Italia, scossa di terremoto ad Ascoli Piceno: magnitudo di 4.1 Cronaca 9 Giugno 2022 14:08 Di redazione 1'

Una scossa avvertita dalle Marche all’Abruzzo. Il tremore è stato avvertito dalla popolazione, in particolare su quegli edifici più alti. In molti si sono spaventati, uscendo in strada e segnalando ‘il muoversi’ degli oggetti nelle case.

Terremoto ad Ascoli Piceno

Nessun danno, per fortuna, nonostante l’alta magnitudo di 4.1. Il terremoto è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nella zona di Ascoli Piceno ad una profondità di 11 chilometri.

La rilevazione dell’Ingv

Un terremoto di magnitudo ML 4.1 è avvenuto nella zona: Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno), il

09-06-2022 11:18:00 (UTC) 42 minuti, 0 secondi fa

09-06-2022 13:18:00 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0380, 13.9720 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.