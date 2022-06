0 Facebook Dazn rivoluziona l’offerta per vedere la Serie A: addio all’abbonamento condiviso. Tutte le info e i nuovi prezzi E' da poco finita la Serie A, ma c'è una novità che sta facendo già tanto discutere: l'abbonamento a Dazn Sport 9 Giugno 2022 16:14 Di redazione 2'

E’ da poco finita la Serie A, ma c’è una novità che sta facendo già tanto discutere: l’abbonamento a Dazn. Anche per la prossima stagione, tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio saranno visibili sulla piattaforma streaming.

Rivoluzione Dazn, due abbonamenti per vedere la Serie A

Come già per la scorsa stagione, ci saranno sette gare in esclusiva, tre in co-esclusiva con Sky. Ma c’è una novità che sta facendo tanto clamore: Dazn, a partire dal prossimo 2 agosto, cambierà i prezzi e le modalità di fruizione del servizio: ci saranno due opzioni per sottoscrivere un abbonamento.

I pacchetti e le critiche furiose sui social

Le due opzioni sono: il pacchetto standard, a 29,99 euro al mese, che permetterà agli abbonati di utilizzare due dispositivi contemporaneamente solo se connessi alla stessa rete domestica – in poche parole, nella stessa abitazione – Per utilizzare invece due dispositivi a distanza occorrerà sottoscriversi al pacchetto PLUS, il cui costo è di 39,99 euro al mese. 10 euro in più rispetto a quest’anno.

Furiosi i vari utenti sui social: “E’ una rapina!“, “Nessuno faccia l’abbonamento” o ancora “E’ il momento di sabotare il sistema!“.