Napoli, offerta di lavoro 'indecente': "Vieni a prendermi alle 5 del mattino e poi lavori 12 ore" 3 Giugno 2022

Un’offerta di lavoro, o se così la si può chiamare, davvero indecente. Uno sfruttamento che purtroppo è all’ordine del giorno. Sui gruppi Facebook di offerte di lavoro ci sono davvero proposte assurdo.

A salutare all’occhio una in particolare che riguarda un ambulante dei mercatini dell’usato. L’uomo chiede al lavoratore di recarsi a prenderlo alle 5 del mattino ad Arzano, prendere un camion con vestiti usati e portarli a Salerno per venderli al mercato. Un lavoro senz’altro, come riporta Fanpage.it, senza una contratto di lavoro quindi non regolare, ma non è questo a saltare all’occhio.

Nell’offerta lavorativa lo scandalo: viene chiesto di lavorare per 12 ore al giorno: dalle 5 del mattino, ma anche prima considerando che da casa bisogna uscire abbondantemente in anticipo) e finire alle ore 15. Tutto questo per 40 euro al giorno ovvero per 3 euro all’ora. In molti si sono indignati, altri hanno chiesto dettagli. Pare che però l’annuncio sia stato rimosso qualche ora dopo.