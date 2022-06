0 Facebook E’ miracolo per la festa della Madonna della Pace: salvato bimbo in fin di vita Cronaca 8 Giugno 2022 10:07 Di redazione 2'

Si grida al miracolo a Giugliano in Campania, popolo comune in provincia di Napoli. Nel giorno della festa della Madonna della Pace è stato salvato un bambino in fin di vita al San Giuliano di Giugliano.

Intorno alle 5 del mattino del 6 giugno, come riporta Teleclubitalia.it, il piccolino è stato condotto in ospedale: il suo cuore non batteva più e non riusciva più a respirare da solo. Dopo esser svenuto a casa, dopo un’ora di arresto cardiocircolatorio, il piccolino è ancora vivo e i medi non si spiegano come sia possibile.

E’ questa la storia incredibile che ha fatto ridare al miracolo in provincia di Napoli proprio nel giorno dedicato alla festa per la Vergine Maria, a poche ore dal famoso volo dell’angelo che dà il via ai festeggiamenti. Secondo quanto riportato dalla testa locale, dopo un’ora di tentativi i rianimazione, da parte prima dei genitori e poi dei medici, una scarica elettrica avrebbe rimesso in circolo il cuoricino del bimbo di 8 anni. Il bambino si trova adesso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santobono di Napoli per accertamenti. E’ sveglio e vigile.