Lutto per Nino D'Angelo, il dolore del Maestro per la scomparsa di Anna: "Non ci posso credere"

Tutto il dolore e l’affetto di Nino D’Angelo per Anna, grande fan e amica. È lutto per il musicista napoletano che ha voluto ricordare con un post pubblicato su Facebook (con allegata una foto) la donna improvvisamente scomparsa.

Lutto per Nino D’Angelo

“Anna era una di quelle fan che non mancava mai ad ogni mio evento. I suoi abbracci sinceri li terrò sempre con me dentro al cuore. Sono veramente Addolorato, non ci posso credere..Sono vicino a tutta la sua famiglia. Buon Viaggio Anna R.I.P“, queste le parole scritte e postate sui social da Nino D’Angelo.

Il post su Facebook