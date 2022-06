0 Facebook Lutto a Secondigliano, le lacrime del quartiere per l’addio allo storico pizzaiolo Franco Balsamo Cronaca 9 Giugno 2022 10:20 Di redazione 1'

La triste notizia è stata comunicata sul web attraverso i social. Sul gruppo Facebook ‘Secondigliano è casa nostra‘ è stato scritto della dolorosa scomparsa di Francesco Balsamo detto Franco, storico pizzaiolo del locale ‘Carminiello‘, sito nel quartiere dell’area Nord di Napoli.

È morto il pizzaiolo Franco Balsamo

Gran lavoratore, persona per bene e disponibile, Franco Balsamo era un punto di riferimento della zona, conosciuto come uno dei migliori pizzaioli della città. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto dedicati a lui e alla sua famiglia.

I messaggi d’affetto

“Un dolore, per me, non averlo potuto salutare ancora una volta- Sentite condoglianze alla famiglia e a tutti voi per la perdita di una così cara persona“; “GRANDE LAVORATORE, CON AMORE HA TRASCORSO TUTTA UNA VITA NELLA PIZZERIA CARMINIELLO AL CORSO SECONDIGLIANO , FINO A GIORNO DELLA SUA PENSIONE“; “Condoglianze alla famiglia bravissima persona ero piccolo quando dicevo france mi fai una pizza“.