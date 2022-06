0 Facebook Gli scatti hot, poi l’annuncio: “Mi sposo”. Chi è la nuova e giovane fiamma di Fabrizio Corona Spettacolo 8 Giugno 2022 20:12 Di redazione 1'

Nozze in arrivo per Fabrizio Corona. L’ex ‘Re’ dei paparazzi coinvolto nelle proprie storie giudiziari e da quelle con l’ex Nina Moric si dovrebbe sposare il prossimo settembre con la nuova e giovane fiamma (22 anni in meno) Sara Barbieri.

Chi è Sara Barbieri

Queste le dichiarazioni di Corona a ‘Chi‘: “Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… Sono un buon partito. Non sulla carta. Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita“.

La futura sposa di Fabrizio Corona

La relazione da un anno, il ‘cuore’ rubato e una storia vissuta lontano dai riflettori e – paradossalmente – dal gossip. “Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio“, ha spiegato Corona.