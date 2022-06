0 Facebook Napoli, conflitto a fuoco tra rapinatori e Polizia. Borrelli: “In città ormai è il Far West” Alcuni minorenni avrebbero rapinato un turista, i falchi li avrebbero intercettati e poi inseguiti Cronaca 8 Giugno 2022 13:54 Di redazione 2'

Le strade di Napoli triste teatro di un conflitto a fuoco. E’ accaduto ieri sera, martedì 7 giugno a via Foria, nel centro della città. A segnalare la sparatoria, un cittadino al consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Sparatoria tra polizia e rapinatori a via Foria

Gli agenti della Polizia e i Falchi sono intervenuti in via Foria, altezza via Duomo, come si evince dal filmato, per fermare una rapina. Alcuni minorenni avrebbero rapinato un supermercato, i falchi li avrebbero intercettati e poi inseguiti: ecco quindi lo scaturirsi della sparatoria. Tre napoletani di 14, 15 e 16 anni sono stati arrestati per tentata rapina aggravata, rapina aggravata, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione

Il commento di Francesco Borrelli

‘La realtà ha superato qualsiasi fiction‘, afferma il cittadino che ha inviato la segnalazione a Francesco Borrelli. Proprio il politico ha così commentato l’ennesimo raid criminale in città: “Napoli è ormai diventata un Far West. Si spara in continuazione, di notte così come anche in pieno giorno. La criminalità e la violenza stanno prendendo il sopravvento togliendo ossigeno ai cittadini e alla legalità“.

“Il Ministro Lamorgese deve farsi sentire, intervenga con Prefetto e Questore per riportare la sicurezza in città. La sensazione è di una deregulation senza precedenti con tantissimi minorenni oramai armati fino ai denti e pronti a sparare senza alcuna remora“.

IL VIDEO PUBBLICATO DA BORRELLI