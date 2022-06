0 Facebook Rimini, violenta rissa in spiaggia: stacca a morsi il dito dell’avversario e lo ingoia Cronaca 8 Giugno 2022 20:01 Di redazione 1'

I motivi per cui è scoppiata la lite poi degenerata in rissa sono ancora da accertare. È stata per ora ricostruita la dinamica: un gruppo di ragazzi di origini africane questa notte è stato protagonista di una violenza zuffa.

Rissa in spiaggia a Rimini

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino i fatti sono accaduti sul litorale di Rimini. Questa zona della Romagna, come è risaputo, è molto in voga e frequentata soprattutto d’estate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Il dito

Addirittura uno dei giovani che ha preso parte alla rissa ha staccato con un morso il dito di un avversario e lo ha ingoiato.