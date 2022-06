0 Facebook Francesco Emilio Borrelli aggredito al Rione Sanità: “E’ una zona pedonale” e viene minacciato Cronaca 7 Giugno 2022 15:21 Di redazione 2'

Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito mentre si trovava al Rione Sanità. Dopo aver ammonito un centauro che si trovava nella zona pedonale, il consigliere regionale è stato minacciato. Il fatto è accaduto la scorsa domenica subito dopo i funerali di Liliana De Curtis.

Aggredito Francesco Emilio Borrelli al Rione Sanità

Il consigliere stava denunciando la sttuazione degli scooter selvaggi in zona, spesso guidati da genitori incoscienti con neonati a bordo, insieme ad altri rappresentanti di Europa Verde tra cui il consigliere municipale del Sole che Ride Carlo Restaino.

“Dopo avergli fatto notare che girava in motorino in un’area pedonale ha cominciato ad inveire contro di noi e a minacciarci. Ad un certo punto ha fermato lo scooter e dopo averlo sistemato sul cavalletto si è diretto verso di noi con fare molto minaccioso ed aggressivo minacciando di alzare le mani e insultando. Aspettava soltanto un nostro accenno di reazione, anche una sola parola non gradita, per poterci assalire fisicamente.

Abbiamo deciso di sporgere denuncia.

Contro questa gente che viola ripetutamente le regole, che se ne frega della legalità, e che vuol fare valere le proprie ragioni con l’intimidazione, la violenza e la sopraffazione bisogna essere intolleranti. Lui, purtroppo, non era certo l’unico a commettere un‘infrazione. C’erano scooter che viaggiavano controsenso, centauri senza casco, adulti che portavano a bordo, e senza casco, uno o più bambini piccoli. E questo accade sempre. Serve una presenza costante delle Autorità, le forze dell’ordine devono intervenire in maniere decisa, irreprensibile e in modo continuativo per riportare ordine e legalità su un territorio dove ognuno fa indisturbato quello che gli pare.” – ha commento Borrelli.